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Момент ліквідації окупантів під Бахмутом показали ЗСУ
Момент ліквідації окупантів під Бахмутом показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181889-moment-likvidaciyi-okupantiv-pid-bahmutom-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Воїни 92-ї Окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, продемонстрували момент ліквідації окупантів армії росії під Бахмутом.
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Відеозапис оприлюднив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
92-га бригада працює під Бахмутом. Фортеця Бахмут, — написав Єрмак.