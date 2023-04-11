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Ракурс
Момент ліквідації окупантів під Бахмутом показали ЗСУ

Момент ліквідації окупантів під Бахмутом показали ЗСУ (ВІДЕО)

11 кві 2023, 12:40
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Воїни 92-ї Окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, продемонстрували момент ліквідації окупантів армії росії під Бахмутом.


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Відеозапис оприлюднив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

92-га бригада працює під Бахмутом. Фортеця Бахмут, — написав Єрмак.

Джерело: Ракурс


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