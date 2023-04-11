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Ракурс
Гуляйполе и Орехов атаковали российские Су-35

Гуляйполе и Орехов атаковали российские Су-35

11 апр 2023, 12:58
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Стратегічна авіація армії росії нанесла удари по містах Оріхів та Гуляйполе у Запорізькій області.


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Про це 11 квітня повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Російські літаки Су-35 нанесли авіаційні удари по містам Оріхів та Гуляйполе у Запорізькій області. Наразі втрати уточнюються, — написав чиновник.

Як повідомляв вранці Генеральний штаб Збройних сил України, на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує оборонятися й обстрілювати населені пункти неподалік лінії бойового зіткнення. У місті Енергодар Запорізької області місцеві мешканці повинні отримувати дозвіл на пересування територією області. Ті, хто подав заявки на отримання перепусток, піддаються посиленій перевірці з боку окупантів на предмет причетності до сил оборони України. Подекуди загарбники обшукують домівки українців.

Источник: Ракурс


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