Гуляйполе и Орехов атаковали российские Су-35

https://racurs.ua/n181890-gulyaypole-i-orehov-atakovali-rossiyskie-su-35.html

Ракурс

Стратегічна авіація армії росії нанесла удари по містах Оріхів та Гуляйполе у Запорізькій області.

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Про це 11 квітня повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Російські літаки Су-35 нанесли авіаційні удари по містам Оріхів та Гуляйполе у Запорізькій області. Наразі втрати уточнюються, — написав чиновник.

Як повідомляв вранці Генеральний штаб Збройних сил України, на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує оборонятися й обстрілювати населені пункти неподалік лінії бойового зіткнення. У місті Енергодар Запорізької області місцеві мешканці повинні отримувати дозвіл на пересування територією області. Ті, хто подав заявки на отримання перепусток, піддаються посиленій перевірці з боку окупантів на предмет причетності до сил оборони України. Подекуди загарбники обшукують домівки українців.