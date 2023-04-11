Взрывную ночную охоту на россиян у Бахмата показали ВСУ

https://racurs.ua/n181891-vzryvnuu-nochnuu-ohotu-na-rossiyan-u-bahmata-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

Вибухове нічне полювання на російських загарбників біля Бахмата показала 93-тя Окрема механізована бригада «Холодний Яр», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.

.

Робота артилерії 93 ОМБр на околицях Бахмуту, — написав 11 квітня у Телеграм журналіст Юрій Бутусов.