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Взрывную ночную охоту на россиян у Бахмата показали ВСУ
Взрывную ночную охоту на россиян у Бахмата показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n181891-vzryvnuu-nochnuu-ohotu-na-rossiyan-u-bahmata-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Вибухове нічне полювання на російських загарбників біля Бахмата показала 93-тя Окрема механізована бригада «Холодний Яр», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.
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Робота артилерії 93 ОМБр на околицях Бахмуту, — написав 11 квітня у Телеграм журналіст Юрій Бутусов.
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