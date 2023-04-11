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Ракурс
Взрывную ночную охоту на россиян у Бахмата показали ВСУ

Взрывную ночную охоту на россиян у Бахмата показали ВСУ (ВИДЕО)

11 апр 2023, 13:20
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Вибухове нічне полювання на російських загарбників біля Бахмата показала 93-тя Окрема механізована бригада «Холодний Яр», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.


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Робота артилерії 93 ОМБр на околицях Бахмуту, — написав 11 квітня у Телеграм журналіст Юрій Бутусов.

Источник: Ракурс


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