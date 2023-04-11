Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вибухове нічне полювання на росіян біля Бахмата показали ЗСУ

Вибухове нічне полювання на росіян біля Бахмата показали ЗСУ (ВІДЕО)

11 кві 2023, 13:20
999

Вибухове нічне полювання на російських загарбників біля Бахмата показала 93-тя Окрема механізована бригада «Холодний Яр», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.


.

Робота артилерії 93 ОМБр на околицях Бахмуту, — написав 11 квітня у Телеграм журналіст Юрій Бутусов.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів