Запрет фейерверков и салютов поддержала Рада

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В Украине запрещают фейерверки и салюты.
Запрет фейерверков и салютов поддержала Радаhttps://racurs.ua/n181897-zapret-feyerverkov-i-salutov-podderjala-rada.htmlРакурс
Верховна Рада голосами 290 народних обранців ухвалила в цілому законопроект № 7438 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів».
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Про це сьогодні, 11 квітня, на своїх сторінках у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Забороняється використання, продаж та передачу феєрверків, салютів і петард, — зазначив Гончаренко. — Але! Заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.
У пояснювальній записці законопроекту його автори наводять такі аргументи на користь запровадження обмежень:
- наразі купівля піротехніки є можливою навіть для малолітніх покупців, зокрема в разі продажу її через інтернет;
- відкрито здійснюється продаж піротехніки, яка може становити небезпеку під час її неуважного самостійного застосування, що часто призводить до отримання травм, каліцтва чи навіть загибелі людей;
- особливо актуальним це питання стало після початку повномасштабного російського вторгнення — звукові та світлові ефекти від використання піротехніки завдають шкоду психологічному здоров’ю населення через їх подібність до звуків вибухів, зокрема враховуючи частоту повітряних тривог на території країни та ймовірність ракетних обстрілів;
- використання піротехніки завдає шкоду здоров’ю тварин — як домашніх, так і диких, викликаючи в них стрес та панічні атаки. Так, у період різдвяно-новорічних свят збільшується кількість домашніх тварин, які тікають і губляться внаслідок стресу, спричиненого активним використанням феєрверків.
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