Запрет фейерверков и салютов поддержала Рада

В Украине запрещают фейерверки и салюты.

https://racurs.ua/n181897-zapret-feyerverkov-i-salutov-podderjala-rada.html

Ракурс

Верховна Рада голосами 290 народних обранців ухвалила в цілому законопроект № 7438 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів».

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Про це сьогодні, 11 квітня, на своїх сторінках у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Забороняється використання, продаж та передачу феєрверків, салютів і петард, — зазначив Гончаренко. — Але! Заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.

У пояснювальній записці законопроекту його автори наводять такі аргументи на користь запровадження обмежень: