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Ракурс
Страна-агрессор вводит электронные повестки, фото: «24 канал»

В россии депутаты почти единогласно поддержали введение электронных повесток

11 апр 2023, 17:38
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Російська держдума майже одноголосно підтримала зміни до законодавства, котрі передбачають дублювання традиційних повісток в електронному вигляді.


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Такі повістки розсилатимуть у особисті кабінети на російському інтернет-сервісі «Госуслуги» й вважатимуться врученими з моменту їх там розміщення. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Також легалізується відправлення повісток рекомендованим листом. Повідомлення про необхідність явки до військкомату будуть вважатися врученими з моменту появи у відділенні пошти позначки про доставку листа.

У разі, якщо вручити повістку не вийде жодним зі способів, вона вважатиметься врученою після закінчення семи днів з дати її розміщення у спеціально створюваному для цього реєстрі повісток.

Законопроект також запроваджує низку обмежень:

  • особам, які отримали повістку, заборонятиметься виїзд з рф до їх візиту до військкомату;
  • в разі неявки до військкомату за повісткою особам заборонять керування транспортними засобами, продаж та купівлю нерухомості, а також оформлення кредитів.

«За» відповідні зміни до законодавства проголосували 394 депутати, один утримався, «проти» ніхто не проголосував. Далі цей законопроект 12 квітня розглядатиме верхня палата російського парламенту — рада федерації.

Источник: Ракурс


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