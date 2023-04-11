В россии депутаты почти единогласно поддержали введение электронных повесток

В россии депутаты почти единогласно поддержали введение электронных повестокhttps://racurs.ua/n181899-v-rossii-deputaty-pochti-edinoglasno-podderjali-vvedenie-elektronnyh-povestok.htmlРакурс
Російська держдума майже одноголосно підтримала зміни до законодавства, котрі передбачають дублювання традиційних повісток в електронному вигляді.
Такі повістки розсилатимуть у особисті кабінети на російському інтернет-сервісі «Госуслуги» й вважатимуться врученими з моменту їх там розміщення. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Також легалізується відправлення повісток рекомендованим листом. Повідомлення про необхідність явки до військкомату будуть вважатися врученими з моменту появи у відділенні пошти позначки про доставку листа.
У разі, якщо вручити повістку не вийде жодним зі способів, вона вважатиметься врученою після закінчення семи днів з дати її розміщення у спеціально створюваному для цього реєстрі повісток.
Законопроект також запроваджує низку обмежень:
- особам, які отримали повістку, заборонятиметься виїзд з рф до їх візиту до військкомату;
- в разі неявки до військкомату за повісткою особам заборонять керування транспортними засобами, продаж та купівлю нерухомості, а також оформлення кредитів.
«За» відповідні зміни до законодавства проголосували 394 депутати, один утримався, «проти» ніхто не проголосував. Далі цей законопроект 12 квітня розглядатиме верхня палата російського парламенту — рада федерації.