Назначение глав Луганской и Сумской ОГА согласовало правительство

Кабмин согласовал назначение руководителей Луганской и Сумской ОГА, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n181905-naznachenie-glav-luganskoy-i-sumskoy-oga-soglasovalo-pravitelstvo.html

Ракурс

Уряд погодив призначення нових голів Луганської та Сумської обласних державних адміністрацій.

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Про це сьогодні, 11 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Погоджено призначення Лисогора Артема Володимировича головою Луганської обласної державної адміністрації; Артюха Володимира Миколайовича головою Сумської обласної державної адміністрації, — зазначив Мельничук.

Попереднього очільника Сумської ОДА Дмитра Живицького звільнили з посади 24 січня, колишнього голову Луганської ОДА Сергія Гайдая — 15 березня.

Кабмін сьогодні також звільнив директора Бюро економічної безпеки України Вадима Мельника.