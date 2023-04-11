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Ракурс
Кабмін погодив призначення очільників Луганської та Сумської ОДА, фото: «Вікіпедія»

Призначення голів Луганської та Сумської ОДА погодив уряд

11 кві 2023, 20:57
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Уряд погодив призначення нових голів Луганської та Сумської обласних державних адміністрацій.


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Про це сьогодні, 11 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Погоджено призначення Лисогора Артема Володимировича головою Луганської обласної державної адміністрації; Артюха Володимира Миколайовича головою Сумської обласної державної адміністрації, — зазначив Мельничук.

Попереднього очільника Сумської ОДА Дмитра Живицького звільнили з посади 24 січня, колишнього голову Луганської ОДА Сергія Гайдая — 15 березня.

Кабмін сьогодні також звільнив директора Бюро економічної безпеки України Вадима Мельника.

Тимчасово виконуючим обовʼязки очільника Бюро економічної безпеки України стане перший заступник Мельника Едуард Федоров, — зазначив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко. — До цього він працював начальником управління СБУ в Сумській області, а з 2023 року став першим заступником директора БЕБ.

Джерело: Ракурс


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