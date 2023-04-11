Призначення голів Луганської та Сумської ОДА погодив уряд

Призначення голів Луганської та Сумської ОДА погодив урядhttps://racurs.ua/ua/n181905-pryznachennya-goliv-luganskoyi-ta-sumskoyi-oda-pogodyv-uryad.htmlРакурс
Уряд погодив призначення нових голів Луганської та Сумської обласних державних адміністрацій.
Про це сьогодні, 11 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Погоджено призначення Лисогора Артема Володимировича головою Луганської обласної державної адміністрації; Артюха Володимира Миколайовича головою Сумської обласної державної адміністрації, — зазначив Мельничук.
Попереднього очільника Сумської ОДА Дмитра Живицького звільнили з посади 24 січня, колишнього голову Луганської ОДА Сергія Гайдая — 15 березня.
Кабмін сьогодні також звільнив директора Бюро економічної безпеки України Вадима Мельника.
Тимчасово виконуючим обовʼязки очільника Бюро економічної безпеки України стане перший заступник Мельника Едуард Федоров, — зазначив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко. — До цього він працював начальником управління СБУ в Сумській області, а з 2023 року став першим заступником директора БЕБ.