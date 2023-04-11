Призначення голів Луганської та Сумської ОДА погодив уряд

Кабмін погодив призначення очільників Луганської та Сумської ОДА, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n181905-pryznachennya-goliv-luganskoyi-ta-sumskoyi-oda-pogodyv-uryad.html

Ракурс

Уряд погодив призначення нових голів Луганської та Сумської обласних державних адміністрацій.

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Про це сьогодні, 11 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Погоджено призначення Лисогора Артема Володимировича головою Луганської обласної державної адміністрації; Артюха Володимира Миколайовича головою Сумської обласної державної адміністрації, — зазначив Мельничук.

Попереднього очільника Сумської ОДА Дмитра Живицького звільнили з посади 24 січня, колишнього голову Луганської ОДА Сергія Гайдая — 15 березня.

Кабмін сьогодні також звільнив директора Бюро економічної безпеки України Вадима Мельника.