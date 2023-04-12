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Ракурс
Нож в спину путина - Сербия согласилась продавать оружие Украине, свидетельствуют слитые данные Пентагона

Нож в спину путина — Сербия согласилась продавать оружие Украине, свидетельствуют слитые данные Пентагона

12 апр 2023, 08:48
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У ще одному «злитому» документі Пентагону йдеться, що Сербія погодилася відправити Україні озброєння.


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У цьому документі є відповіді європейських урядів на прохання України про військову допомогу. З нього випливає, що Сербія, хоч і відмовилася проводити навчання для наших Сил Оборони, але зобов’язалася передати летальну допомогу.

Документ, який має грифи «Секретно» і NOFORN (не для іноземних спецслужб) опублікувало агентство Reuters.

Також там зазначено, що «Сербія має політичну волю і військову спроможність надавати зброю Україні в майбутньому».

Посольство України та Офіс президента Сербії не відповіли на запит про коментарі.

Источник: Ракурс


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