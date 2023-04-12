Ніж у спину путіна - Сербія погодилася продавати зброю Україні, свідчать злиті дані Пентагона

https://racurs.ua/ua/n181912-nij-u-spynu-putina-serbiya-pogodylasya-prodavaty-zbrou-ukrayini-svidchat-zlyti-dani-pentagona.html

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У ще одному «злитому» документі Пентагону йдеться, що Сербія погодилася відправити Україні озброєння.

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У цьому документі є відповіді європейських урядів на прохання України про військову допомогу. З нього випливає, що Сербія, хоч і відмовилася проводити навчання для наших Сил Оборони, але зобов’язалася передати летальну допомогу.

Документ, який має грифи «Секретно» і NOFORN (не для іноземних спецслужб) опублікувало агентство Reuters.

Також там зазначено, що «Сербія має політичну волю і військову спроможність надавати зброю Україні в майбутньому».

Посольство України та Офіс президента Сербії не відповіли на запит про коментарі.