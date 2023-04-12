Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Ніж у спину путіна - Сербія погодилася продавати зброю Україні, свідчать злиті дані Пентагона

Ніж у спину путіна — Сербія погодилася продавати зброю Україні, свідчать злиті дані Пентагона

12 кві 2023, 08:48
999

У ще одному «злитому» документі Пентагону йдеться, що Сербія погодилася відправити Україні озброєння.


.

У цьому документі є відповіді європейських урядів на прохання України про військову допомогу. З нього випливає, що Сербія, хоч і відмовилася проводити навчання для наших Сил Оборони, але зобов’язалася передати летальну допомогу.

Документ, який має грифи «Секретно» і NOFORN (не для іноземних спецслужб) опублікувало агентство Reuters.

Також там зазначено, що «Сербія має політичну волю і військову спроможність надавати зброю Україні в майбутньому».

Посольство України та Офіс президента Сербії не відповіли на запит про коментарі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів