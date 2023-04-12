Украина под обстрелами - по Очакову рашисты ударили из РСЗО

https://racurs.ua/n181913-ukraina-pod-obstrelami-po-ochakovu-rashisty-udarili-iz-rszo.html

Ракурс

Україна все ще перебуває під обстрілами терористичної армії рф.

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За наданою Ситуаційним центром Міністерства оборони України інформацією, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію дев’ять областей України.

Загалом із різних видів озброєння (стрілецька зброя, міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК «С-300», БПЛА, тактична авіація) здійснено обстріли 134 населених пунктів, підтверджено ураження 38 об'єктів інфраструктури.

Ситуація в регіонах станом на ранок 12 квітня така:

Миколаївщина

Вночі ворог завдавав артилерійського обстрілу по місту Очаків. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки, автівки, мережі Інтернет, газо- та електропостачання. Постраждалих немає.

Херсонщина

За минулу добу противник здійснив — 35 обстрілів з важкої артилерії та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв п’ять разів.

Російські військові поцілили у житлові квартали, церкву, лінію електропередач, територію порту в місті Херсоні, підприємства в області. Одна людина загинула.

Запоріжжя

За добу під ударом опинилися Комишуваха, Кам’янське, Мала Токмачка, Залізничне, Малинівка та ще 12 населених пунктів. Два авіаудари, одна атака БПЛА, два удари з застосуванням РСЗВ та 36 артилерійських обстрілів було нанесено противником. Без постраждалих.

Донеччина

За 11 квітня стало відомо про загиблого жителя Донеччини — у Вугледарі.

Крім того, восьмеро людей в області зазнали поранень.