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Украина под обстрелами - по Очакову рашисты ударили из РСЗО
Украина под обстрелами — по Очакову рашисты ударили из РСЗОhttps://racurs.ua/n181913-ukraina-pod-obstrelami-po-ochakovu-rashisty-udarili-iz-rszo.htmlРакурс
Україна все ще перебуває під обстрілами терористичної армії рф.
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За наданою Ситуаційним центром Міністерства оборони України інформацією, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію дев’ять областей України.
Загалом із різних видів озброєння (стрілецька зброя, міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК «С-300», БПЛА, тактична авіація) здійснено обстріли 134 населених пунктів, підтверджено ураження 38 об'єктів інфраструктури.
Ситуація в регіонах станом на ранок 12 квітня така:
Миколаївщина
Вночі ворог завдавав артилерійського обстрілу по місту Очаків. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки, автівки, мережі Інтернет, газо- та електропостачання. Постраждалих немає.
Херсонщина
За минулу добу противник здійснив — 35 обстрілів з важкої артилерії та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв п’ять разів.
Російські військові поцілили у житлові квартали, церкву, лінію електропередач, територію порту в місті Херсоні, підприємства в області. Одна людина загинула.
Запоріжжя
За добу під ударом опинилися Комишуваха, Кам’янське, Мала Токмачка, Залізничне, Малинівка та ще 12 населених пунктів. Два авіаудари, одна атака БПЛА, два удари з застосуванням РСЗВ та 36 артилерійських обстрілів було нанесено противником. Без постраждалих.
Донеччина
За 11 квітня стало відомо про загиблого жителя Донеччини — у Вугледарі.
Крім того, восьмеро людей в області зазнали поранень.
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