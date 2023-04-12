Лучшие российские самолеты Украина сбила в начале вторжения - Игнат

https://racurs.ua/n181918-luchshie-rossiyskie-samolety-ukraina-sbila-v-nachale-vtorjeniya-ignat.html

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Російські літаки, збиті на початку повномасштабного вторгнення, були найкращими бортами армії рф.

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Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» 12 квітня розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Це Су-34, Су-30, Су-35… Російська авіація зазнала втрат саме спочатку, коли вони недооцінили нашу авіацію, коли повірили власній пропаганді, що тут вже все знищено, що прогулянка в небі буде простою для них, — зазначив він.

За словами Ігната, якщо брати все авіаційне угруповання, то «нерівновага» була 1 до 6.

Така перевага була росіян. А якщо ви додасте ще технології, які вклали у російські літаки. Тобто модернізація Су-27 у Су-30, потім вже літак Су-34 з’явився, Су-35… То тут можна 1 до 10 рахувати, якщо брати ще технічні можливості, — додав речник Повітряних сил.

Раніше Ігнат заявив, що росія може завдати масованого ракетного удару на Великдень, а може й не завдати.

У нас уже хтось і відсвяткував Великдень… Святкують по-різному. Але те, що країна, яка використовує релігію як зброю масового ураження, на сьогодні я так називаю Московський патріархат, може зробити це і на Великдень, а може й ні, — заявив представник ЗСУ.

Ігнат додав, що ознаки підготовки ворога до подібних ударів є завжди, тому необхідно бути готовими до них у будь-який час.