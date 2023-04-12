Всемирный банк предоставит Украине грант в размере 200 млн долл. Фото: Шмыгаль в Telegram

https://racurs.ua/n181946-vsemirnyy-bank-predostavit-ukraine-grant-v-razmere-200-mln-doll-shmygal.html

Ракурс

Світовий банк у середу, 12 квітня, оголосив про виділення Україні грошового гранту.

.

Україна отримає 200 млн дол., всі ці гроші спрямують на відновлення енергетичної інфраструктури країни. Кошти зокрема підуть на відбудову електромережі та систем теплопостачання. Відповідну угоду підписали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з віце-президентом Світового банку Анною Б'єрде. Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

Зазначається, що об'єкти інфраструктури відновлюватимуть у Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах та містах Чернігівської області. Також на зустрічі з представниками Світового банку обговорили спільну роботу в межах міжвідомчої платформи координації донорів.

Нагадаємо, 21 березня Європейський Союз виплатив Україні другий транш макрофінансової допомоги з загального пакета на 18 млрд євро. Київ отримав 1,5 млрд євро допомоги, а перший транш у розмірі 3 млрд євро Україна отримала у січні.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявляла, що кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України й будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних видатків держбюджету.