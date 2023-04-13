Третейский суд в Гааге обязал россию выплатить «Нафтогазу» 5 млрд долларов за убытки в Крыму

россию обязали выплатить 5 млрд долларов «Нафтогазу»

https://racurs.ua/n181955-treteyskiy-sud-v-gaage-obyazal-rossiu-vyplatit-naftogazu-5-mlrd-dollarov-za-ubytki-v-krymu.html

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Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав росію виплатити «Нафтогазу» 5 млрд дол компенсації за збитки та втрачене майно у Криму, починаючи з 2014 року.

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Про це сьогодні, 13 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

За словами Чернишова, йдеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток іншої стратегічно важливої інфраструктури, яка стала однією з головних мішеней агресора під час окупації українського півострова дев’ять років тому.