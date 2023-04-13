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Ракурс
росію зобов’язали виплатити 5 млрд доларів «Нафтогазу»

Третейський суду в Гаазі зобов’язав росію виплатити «Нафтогазу» 5 млрд доларів за збитки у Криму

13 кві 2023, 12:09
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Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав росію виплатити «Нафтогазу» 5 млрд дол компенсації за збитки та втрачене майно у Криму, починаючи з 2014 року.


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Про це сьогодні, 13 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

За словами Чернишова, йдеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток іншої стратегічно важливої інфраструктури, яка стала однією з головних мішеней агресора під час окупації українського півострова дев’ять років тому.

Вірю, що це не останнє рішення, яке ухвалять в Гаазі на користь нашої країни. За нами правда. А ті, хто борються за правду — не програють, — наголосив він.

Джерело: Ракурс


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