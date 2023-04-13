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Второй уровень опасности объявлен на Киевщине из-за подтопления
Второй уровень опасности объявлен на Киевщине из-за подтопления (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n181963-vtoroy-uroven-opasnosti-obyavlen-na-kievschine-iz-za-podtopleniya-foto-video.htmlРакурс
На Київщині у селищі Іванків внаслідок тривалих дощів розмило дамбу місцевого ставка, вода впала у річку, яка проходить неподалік житлових вулиць. Поліція та рятувальники Держслужби України з надзвичайних ситуацій допомагають місцевим мешканцям впоратися зі стихією.
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Працюють служби очищення водовідвідних каналів. Рівень води поступово знижується.
У ДСНС також повідомили про ще одне підтоплення в містечку Чабани Фастівського району.
Також сьогодні до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про високий рівень води у селі Колонщина.
Укргідрометцентр встановив у Київщині небезпечне гідрологічне явище другого рівня небезпеки.
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