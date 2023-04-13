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Ракурс
Залужный раскрыл детали встречи с командующим армией Франции

Залужный раскрыл детали встречи с командующим армией Франции (ФОТО)

13 апр 2023, 16:58
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Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний розкрив деталі зустрічі з начальником Об'єднаного штабу Збройних сил Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром, котрий завітав в Україну.


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Це чіткий сигнал підтримки української армії з боку французьких колег у війні проти агресора. З генералом Бюркаром провели змістовні перемовини. Ознайомив із ситуацією на фронті. Детально зупинився на потребі України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, засобах протиповітряної оборони та винищувачах F-16, — вказав Залужний.

Головнокомандувач також домовилися продовжувати співпрацю та ділитися досвідом з партнерами щодо ведення повномасштабної війни.

Вдячний генералу Бюркару та народу Франції за допомогу. Ціную солідарність та підтримку, — підсумував Залужний.

Источник: Ракурс


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