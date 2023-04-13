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Залужный раскрыл детали встречи с командующим армией Франции
Залужный раскрыл детали встречи с командующим армией Франции (ФОТО)https://racurs.ua/n181965-zalujnyy-raskryl-detali-vstrechi-s-komanduuschim-armiey-francii-foto.htmlРакурс
Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний розкрив деталі зустрічі з начальником Об'єднаного штабу Збройних сил Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром, котрий завітав в Україну.
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Це чіткий сигнал підтримки української армії з боку французьких колег у війні проти агресора. З генералом Бюркаром провели змістовні перемовини. Ознайомив із ситуацією на фронті. Детально зупинився на потребі України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, засобах протиповітряної оборони та винищувачах F-16, — вказав Залужний.
Головнокомандувач також домовилися продовжувати співпрацю та ділитися досвідом з партнерами щодо ведення повномасштабної війни.
Вдячний генералу Бюркару та народу Франції за допомогу. Ціную солідарність та підтримку, — підсумував Залужний.
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