Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний розкрив деталі зустрічі з начальником Об'єднаного штабу Збройних сил Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром, котрий завітав в Україну.

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Це чіткий сигнал підтримки української армії з боку французьких колег у війні проти агресора. З генералом Бюркаром провели змістовні перемовини. Ознайомив із ситуацією на фронті. Детально зупинився на потребі України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, засобах протиповітряної оборони та винищувачах F-16, — вказав Залужний.