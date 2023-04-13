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Ракурс
Воины ВСУ показали момент уничтожения россиян

Воины ВСУ показали момент уничтожения россиян (ВИДЕО)

13 апр 2023, 17:40
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Воїни 66-ї Окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України показали як продовжують знищувати окупаційну армію росії.


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Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Дві російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об'єкти цивільної інфраструктури Слов’янська.

Источник: Ракурс


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