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Воїни ЗСУ показали момент знищення росіян
Воїни ЗСУ показали момент знищення росіян на фронті (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181967-voyiny-zsu-pokazaly-moment-znyschennya-rosiyan-na-fronti-video.htmlРакурс
Воїни 66-ї Окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України показали як продовжують знищувати окупаційну армію росії.
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Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Дві російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об'єкти цивільної інфраструктури Слов’янська.