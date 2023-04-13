Воїни ЗСУ показали момент знищення росіян

https://racurs.ua/ua/n181967-voyiny-zsu-pokazaly-moment-znyschennya-rosiyan-na-fronti-video.html

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Воїни 66-ї Окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України показали як продовжують знищувати окупаційну армію росії.

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Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Дві російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об'єкти цивільної інфраструктури Слов’янська.