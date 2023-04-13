Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВСУ из «Стугны» накрыли наблюдательные пункты россиян

ВСУ из «Стугны» накрыли наблюдательные пункты россиян (ВИДЕО)

13 апр 2023, 19:41
999

Військовослужбовці 30-ї Окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, знищила на фронті спостережні пункти окупаційної армії росії.


.

Відеозапис оприлюднили 13 квітня Сухопутні війська та прес-служба 30-ї бригади.

30-та Окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького в черговий раз вміло накриває ворожі спостережні пункти зі «Стугни», — йдеться у повідомленні.

Для боротьби з ворогом захисники України використали вітчизняний напівавтоматичний протитанковий ракетний комплекс із системою наведення по лазерному променю «Стугна-П».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров