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ВСУ из «Стугны» накрыли наблюдательные пункты россиян
ВСУ из «Стугны» накрыли наблюдательные пункты россиян (ВИДЕО)https://racurs.ua/n181973-vsu-iz-stugny-nakryli-nabludatelnye-punkty-rossiyan-video.htmlРакурс
Військовослужбовці 30-ї Окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, знищила на фронті спостережні пункти окупаційної армії росії.
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Відеозапис оприлюднили 13 квітня Сухопутні війська та прес-служба 30-ї бригади.
30-та Окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького в черговий раз вміло накриває ворожі спостережні пункти зі «Стугни», — йдеться у повідомленні.
Для боротьби з ворогом захисники України використали вітчизняний напівавтоматичний протитанковий ракетний комплекс із системою наведення по лазерному променю «Стугна-П».
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