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Ракурс
ЗСУ зі “Стугни” накрили спостережні пункти росіян

ЗСУ зі «Стугни» накрили спостережні пункти росіян (ВІДЕО)

13 кві 2023, 19:41
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Військовослужбовці 30-ї Окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, знищила на фронті спостережні пункти окупаційної армії росії.


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Відеозапис оприлюднили 13 квітня Сухопутні війська та прес-служба 30-ї бригади.

30-та Окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького в черговий раз вміло накриває ворожі спостережні пункти зі «Стугни», — йдеться у повідомленні.

Для боротьби з ворогом захисники України використали вітчизняний напівавтоматичний протитанковий ракетний комплекс із системою наведення по лазерному променю «Стугна-П».

Джерело: Ракурс


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