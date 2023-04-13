ЗСУ зі “Стугни” накрили спостережні пункти росіян

https://racurs.ua/ua/n181973-zsu-zi-stugny-nakryly-sposterejni-punkty-rosiyan-video.html

Ракурс

Військовослужбовці 30-ї Окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, знищила на фронті спостережні пункти окупаційної армії росії.

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Відеозапис оприлюднили 13 квітня Сухопутні війська та прес-служба 30-ї бригади.

30-та Окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького в черговий раз вміло накриває ворожі спостережні пункти зі «Стугни», — йдеться у повідомленні.

Для боротьби з ворогом захисники України використали вітчизняний напівавтоматичний протитанковий ракетний комплекс із системою наведення по лазерному променю «Стугна-П».