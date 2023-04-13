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Ракурс
Операторы дронов уничтожили российский танк в Запорожье

Операторы дронов уничтожили российский танк в Запорожье (ВИДЕО)

13 апр 2023, 20:20
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Військовослужбовці Збройних сил України знищили російський танк на Запоріжжі. Відеозапис роботи захисників України 13 квітня оприлюднили у Телеграм.


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Оператори дронів прицільно вдарили по броньованій бойовій машині на гусеничному шасі окупаційної армії росії.

Источник: Ракурс


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