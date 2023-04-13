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Оператори дронів знищили російський танк на Запоріжжі
Оператори дронів знищили російський танк на Запоріжжі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181975-operatory-droniv-znyschyly-rosiyskyy-tank-na-zaporijji-video.htmlРакурс
Військовослужбовці Збройних сил України знищили російський танк на Запоріжжі. Відеозапис роботи захисників України 13 квітня оприлюднили у Телеграм.
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Оператори дронів прицільно вдарили по броньованій бойовій машині на гусеничному шасі окупаційної армії росії.