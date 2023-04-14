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ВСУ уничтожили 500 оккупантов за сутки. Фото:
ВСУ уничтожили 500 оккупантов, 16 бронемашин и семь артсистем за суткиhttps://racurs.ua/n181986-vsu-unichtojili-500-okkupantov-16-bronemashin-i-sem-artsistem-za-sutki.htmlРакурс
Безповоротні військові втрати росії у війні з Україною вже склали понад 181 тис. солдатів, офіцерів та найманців.
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Лише за вчорашню добу, 14 квітня, українські Сили оборони ліквідували 500 ворогів, спопелили чотири танки, 16 одиниць бойових броньованих машин різних типів, сім артилерійських систем, три одиниці автомобільної та одну — спеціальної техніки. Про це 14 квітня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 14 квітня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу — близько 181 тис. 90 (+500) осіб ліквідовано,
- танків — 3 тис. 650 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 7 тис. 69 (+16) од,
- артилерійських систем — 2 тис. 784 (+7) од,
- РСЗВ — 535 (+0) од,
- засоби ППО — 283 (+0) од,
- літаків — 307 (+0) од,
- гелікоптерів — 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 339 (+0),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 640 (+3) од,
- спеціальна техніка — 321 (+1).
Нагадаємо, 13 квітня в Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що російська армія та приватні військові компанії протягом двох останніх тижнів втратили в районі Бахмута вбитими та пораненими майже 4,5 тис. осіб.
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