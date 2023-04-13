Рашисти зазнають значних втрат в районі Бахмута, фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n181960-vtraty-voroga-v-rayoni-bahmuta-ozvuchyly-u-zsu.html

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Російські загарбники протягом двох останніх тижнів втратили в районі Бахмута вбитими та пораненими майже 4,5 тис. осіб

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Про це під час брифінгу в Military Media Center розповів заступник начальника Головного оперативного управління ГШ ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

На сьогодні найтяжчим залишається Бахмутський напрямок, де противник продовжує наступальні дії у центральній частині міста Бахмут, а також у напрямках на населені пункти Богданівка та Іванівське з метою оточення міста з півночі та півдня, — зазначив Громов.

З метою посилення наступального потенціалу, в район Бахмута, з Авдіївського напрямку, переміщено частину сил і засобів ворога, — додав він.

Громов також зазначив, що населення рф не виявляє бажання укладати контракти з армією. Так, у Волгоградській області рф протягом трьох місяців призвали лише 134 особи при запланованих на рік 7,8 тис.