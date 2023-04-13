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Захисники України ліквідували вже понад 180 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
540 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n181948-540-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 180 тис. 590 рашистів. За добу цей показник зріс на 540 осіб.
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Про це сьогодні, 13 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 646 танків;
- 7 тис. 53 бойових броньованих машин;
- 2 тис. 777 одиниць артилерійських систем;
- 535 одиниць РСЗВ;
- 283 одиниць засобів ППО;
- 307 літаків;
- 293 гелікоптери;
- 2 тис. 339 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 911 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 637 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 320 одиниць спеціальної техніки.
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