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Защитники Украины ликвидировали более 180 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

540 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

13 апр 2023, 08:18
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 180 тис. 590 рашистів. За добу цей показник зріс на 540 осіб.


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Про це сьогодні, 13 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 646 танків;
  • 7 тис. 53 бойових броньованих машин;
  • 2 тис. 777 одиниць артилерійських систем;
  • 535 одиниць РСЗВ;
  • 283 одиниць засобів ППО;
  • 307 літаків;
  • 293 гелікоптери;
  • 2 тис. 339 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 911 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 5 тис. 637 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 320 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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