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ЗСУ знищили 500 окупантів за добу. Фото:

ЗСУ знищили 500 окупантів, 16 бронемашин та сім артсистем за добу

14 кві 2023, 10:19
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Безповоротні військові втрати росії у війні з Україною вже склали понад 181 тис. солдатів, офіцерів та найманців.


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Лише за вчорашню добу, 14 квітня, українські Сили оборони ліквідували 500 ворогів, спопелили чотири танки, 16 одиниць бойових броньованих машин різних типів, сім артилерійських систем, три одиниці автомобільної та одну — спеціальної техніки. Про це 14 квітня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 14 квітня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 181 тис. 90 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків — 3 тис. 650 (+4) од,
  • бойових броньованих машин — 7 тис. 69 (+16) од,
  • артилерійських систем — 2 тис. 784 (+7) од,
  • РСЗВ — 535 (+0) од,
  • засоби ППО — 283 (+0) од,
  • літаків — 307 (+0) од,
  • гелікоптерів — 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 339 (+0),
  • крилаті ракети — 911 (+0),
  • кораблі/катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 640 (+3) од,
  • спеціальна техніка — 321 (+1).

Військові втрати російської федерації. Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 13 квітня в Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що російська армія та приватні військові компанії протягом двох останніх тижнів втратили в районі Бахмута вбитими та пораненими майже 4,5 тис. осіб.

Джерело: Ракурс


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