Об угрозе ракетных атак рф предупредили в ВСУ. Фото:

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Ракурс

Ракетні удари по Україні на Великдень можуть бути, впевнені українські військові.

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Однак громадянам не варто забувати про те, що російські військові можуть завдати масованого ракетного удару будь-коли, не тільки на Великдень, або, наприклад, 1 чи 9 травня. Про це речник 14 квітня Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив в ефірі національного телемарафону.

Складно сказати, можуть бути. Хочу сказати, що їхня духовність нам усім прекрасно зрозуміла… нічого святого у цих людей немає, вони можуть зробити різні провокації й на ці свята, але попереду ще їхні скрєпи первомайські, дев’ятимайські й так далі. Треба до цього готуватися, бути пильними берегти себе, — зазначив він.

Також у Повітряних силах нагадали, що українці були морального готовими до масових обстрілів 23 та 24 лютого, але ворог атакував ракетами та дронами-камікадзе в ніч на 9 березня та зранку.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявляли, що російська бойова авіація застосовує проти Сил оборони України керовані авіабомби ФАБ-500 на всіх ділянках фронту і поки що українські військові не мають засобів для протидії цим атакам.