Российские ублюдки убили в Славянске 2-летнего ребенка

https://racurs.ua/n182011-rossiyskie-ubludki-ubili-v-slavyanske-2-letnego-rebenka.html

Ракурс

У Слов’янську з-під завалів дістали дитину, від отриманих травм вона померла у машині швидкої допомоги. Про це повідомила радниця з питань комунікацій керівника ОП Дарія Зарівна.

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Загиблій дитині було 2 роки, також постраждала 14-річна дівчина.

Ще 15 людей дістали поранень різного ступеня тяжкості. Їх доставили до лікарні, повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

Нагадаємо, по обіді 14 квітня армія рф обстріляли Слов’янськ ракетами С-300. Станом на 20.00 було відомо про шістьох загиблих та майже 20 поранених.

У місті внаслідок обстрілу російськими військами 14 квітня пошкоджені п’ять приватних і п’ять багатоквартирних будинків, а також крамниця, господарський центр, клуб і три автівки.