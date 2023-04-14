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Ракурс
Російські виродки убили в Слов'янську 2-річну дитину

Російські виродки убили в Слов’янську 2-річну дитину

14 кві 2023, 20:40
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У Слов’янську з-під завалів дістали дитину, від отриманих травм вона померла у машині швидкої допомоги. Про це повідомила радниця з питань комунікацій керівника ОП Дарія Зарівна.


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Загиблій дитині було 2 роки, також постраждала 14-річна дівчина.

Ще 15 людей дістали поранень різного ступеня тяжкості. Їх доставили до лікарні, повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

Нагадаємо, по обіді 14 квітня армія рф обстріляли Словянськ ракетами С-300. Станом на 20.00 було відомо про шістьох загиблих та майже 20 поранених.

У місті внаслідок обстрілу російськими військами 14 квітня пошкоджені п’ять приватних і п’ять багатоквартирних будинків, а також крамниця, господарський центр, клуб і три автівки.

Джерело: Ракурс


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