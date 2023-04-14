Байден впервые прокомментировал утечку секретных документов

https://racurs.ua/n182014-bayden-vpervye-prokommentiroval-utechku-sekretnyh-dokumentov.html

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Президент США Джозеф Байден вперше прокоментував витік секретних документів.

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Він доручив військовим і розвідслужбам посилити захист секретних документів.

Поки ми досі вивчаємо, наскільки правдивими є ці документи, я доручив вжити заходів для подальшого захисту та обмеження поширення секретної інформації. А наша команда з нацбезпеки тісно координує свої дії із партнерами і союзниками, — сказав президент.

Зокрема, міністр оборони Ллойд Остін доручив переглянути процедури доступу до розвідувальної інформації, щоб унеможливити витоки у майбутньому.

Байден також похвалив ФБР за «швидке розслідування», результатом якого стало затримання військового льотчика Джека Тейшейри, обвинуваченого у злитті документів у мережу.

Це найсерйозніший витік інформації американських оборонних відомств з 2013 року, коли вибухнув скандал навколо оприлюднення даних Національного агентства безпеки США (NSA) Едвардом Сноуденом.