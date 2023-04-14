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Президент США вперше прокоментував витік секретних документів
Байден вперше прокоментував витік секретних документівhttps://racurs.ua/ua/n182014-bayden-vpershe-prokomentuvav-vytik-sekretnyh-dokumentiv.htmlРакурс
Президент США Джозеф Байден вперше прокоментував витік секретних документів.
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Він доручив військовим і розвідслужбам посилити захист секретних документів.
Поки ми досі вивчаємо, наскільки правдивими є ці документи, я доручив вжити заходів для подальшого захисту та обмеження поширення секретної інформації. А наша команда з нацбезпеки тісно координує свої дії із партнерами і союзниками, — сказав президент.
Зокрема, міністр оборони Ллойд Остін доручив переглянути процедури доступу до розвідувальної інформації, щоб унеможливити витоки у майбутньому.
Байден також похвалив ФБР за «швидке розслідування», результатом якого стало затримання військового льотчика Джека Тейшейри, обвинуваченого у злитті документів у мережу.
Це найсерйозніший витік інформації американських оборонних відомств з 2013 року, коли вибухнув скандал навколо оприлюднення даних Національного агентства безпеки США (NSA) Едвардом Сноуденом.