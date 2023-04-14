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В МИД Украины раскритиковали сюжет телеканала France 24 о подготовке российских военных
France 24 снял сюжет с места подготовки российских военных (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182015-france-24-snyal-sujet-s-mesta-podgotovki-rossiyskih-voennyh-video.htmlРакурс
Канал France 24 зняв сюжет з місця підготовки російських військових та, цитуючи окупантів, назвав «ворожим» контрнаступ ЗСУ.
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Це відео канал уже видалив, а українське МЗС відреагувало.
Журналісти жодного разу не згадали про незаконність вторгнення рф чи звірства її армії, натомість дали слово окупантам, які вихваляли свою зброю. Не обійшлося і без радянської символіки та «Z» у кадрі.
Сюжет про російських військових, які готуються вбивати українців — ганьба журналістиці. Потрапляння на окуповані території без згоди України порушує українське законодавство, і причетні до таких дій відповідатимуть за законом, — прокоментував інцидент речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter.
Знімальна група телеканалу France 24 відвідала табір, де проходять підготовку російські окупаційні війська, які воюють проти України.
Посол України у Франції Вадим Омельченко також засудив французьких журналістів.
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