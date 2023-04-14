France 24 зняв сюжет з місця підготовки російських військових

https://racurs.ua/ua/n182015-france-24-znyav-sujet-z-miscya-pidgotovky-rosiyskyh-viyskovyh-video.html

Ракурс

Канал France 24 зняв сюжет з місця підготовки російських військових та, цитуючи окупантів, назвав «ворожим» контрнаступ ЗСУ.

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Це відео канал уже видалив, а українське МЗС відреагувало.

Журналісти жодного разу не згадали про незаконність вторгнення рф чи звірства її армії, натомість дали слово окупантам, які вихваляли свою зброю. Не обійшлося і без радянської символіки та «Z» у кадрі.

Сюжет про російських військових, які готуються вбивати українців — ганьба журналістиці. Потрапляння на окуповані території без згоди України порушує українське законодавство, і причетні до таких дій відповідатимуть за законом, — прокоментував інцидент речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter.

Знімальна група телеканалу France 24 відвідала табір, де проходять підготовку російські окупаційні війська, які воюють проти України.

Посол України у Франції Вадим Омельченко також засудив французьких журналістів.