ВСУ отразили 56 атак рф - Генштаб указал, где идут самые ожесточенные бои

https://racurs.ua/n182017-vsu-otrazili-56-atak-rf-genshtab-ukazal-gde-idut-samye-ojestochennye-boi.html

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Окупаційна армія росії зосереджує основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Впродовж минулої доби захисники України відбили 56 ворожих атак. Найзапекліші бої точаться за Бахмут та Мар’їнку.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу вразили пункт управління та три райони скупчення живої сили противника. Про це повідомляє у ранковому зведенні 15 квітня Генеральний штаб Збройних сил України.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також станцію радіоелектронної боротьби противника, — йдеться у повідомленні.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

У п’ятницю росіяни завдали дев’ять авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них — із ЗРК С-300 по Слов’янську і Краматорську, здійснили 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, а також іншу інфраструктуру.