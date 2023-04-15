Удачную ночную охоту на бронетехнику рф показали ВСУ

https://racurs.ua/n182022-udachnuu-nochnuu-ohotu-na-bronetehniku-rf-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

Нічне полювання військовослужбовців із 61-ї Окремої механізованої Степової бригади Збройних сил України показали на відео. Захисники України вдарили по позиціях окупаційної армії росії на фронті у Запорізькій області.

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Степова бригада за допомогою безпілотника виявила ворожу бронетехніку та вразила її.