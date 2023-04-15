Ракурсhttps://racurs.ua/
Удачную ночную охоту на бронетехнику рф показали ВСУ
Удачную ночную охоту на бронетехнику рф показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182022-udachnuu-nochnuu-ohotu-na-bronetehniku-rf-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Нічне полювання військовослужбовців із 61-ї Окремої механізованої Степової бригади Збройних сил України показали на відео. Захисники України вдарили по позиціях окупаційної армії росії на фронті у Запорізькій області.
.
Степова бригада за допомогою безпілотника виявила ворожу бронетехніку та вразила її.
Диктаторы, тираны и людоеды
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...