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Вдале нічне полювання на бронетехніку рф показали ЗСУ
Вдале нічне полювання на бронетехніку рф показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182022-vdale-nichne-poluvannya-na-bronetehniku-rf-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Нічне полювання військовослужбовців із 61-ї Окремої механізованої Степової бригади Збройних сил України показали на відео. Захисники України вдарили по позиціях окупаційної армії росії на фронті у Запорізькій області.
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Степова бригада за допомогою безпілотника виявила ворожу бронетехніку та вразила її.