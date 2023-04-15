Вдале нічне полювання на бронетехніку рф показали ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n182022-vdale-nichne-poluvannya-na-bronetehniku-rf-pokazaly-zsu-video.html

Ракурс

Нічне полювання військовослужбовців із 61-ї Окремої механізованої Степової бригади Збройних сил України показали на відео. Захисники України вдарили по позиціях окупаційної армії росії на фронті у Запорізькій області.

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Степова бригада за допомогою безпілотника виявила ворожу бронетехніку та вразила її.