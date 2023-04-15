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Ракурс
Вдале нічне полювання на бронетехніку рф показали ЗСУ

Вдале нічне полювання на бронетехніку рф показали ЗСУ (ВІДЕО)

15 кві 2023, 10:50
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Нічне полювання військовослужбовців із 61-ї Окремої механізованої Степової бригади Збройних сил України показали на відео. Захисники України вдарили по позиціях окупаційної армії росії на фронті у Запорізькій області.


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Степова бригада за допомогою безпілотника виявила ворожу бронетехніку та вразила її.

Джерело: Ракурс


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