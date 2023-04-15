Масштабные подтопления зафиксированы в трех областях

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Сезонне підняття рівня води наразі спостерігається в межах річок на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей. Про це 15 квітня повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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За інформацією Гідрометеорологічного центру спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей, — повідомляє прес-служба ДСНС.

На Волині, Рівненщині та Черкащині підтоплено понад 10 тис. 500 га сільгоспугідь.

Окрім цього, внаслідок підняття рівня води порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів у Чернігівській області (29) та одного на Київщині.

Рятувальники вже відкачали близько 10 тис. м куб. води з 74 домогосподарств.

З інших областей до Чернігівської області додатково направлено п’ять болотоходів «Богун» та два плавзасоби.