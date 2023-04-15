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Ракурс
Два мощных взрыва прогремели в Мариуполе — Андрющенко

Два мощных взрыва прогремели в Мариуполе — Андрющенко (ВИДЕО)

15 апр 2023, 12:51
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У тимчасово окупованому Маріуполі 15 квітня пролунали два потужні вибухи. Про це у суботу повідомив радник мера українського міста Петро Андрющенко на своєму Телеграм-каналі.


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Щойно два потужних вибухи в Маріуполі, — написав Андрющенко.

Перед ним про вибухи написав місцевий телеграм-канал «Маріуполь. Спротив».

Источник: Ракурс


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