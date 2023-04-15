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Два мощных взрыва прогремели в Мариуполе — Андрющенко
Два мощных взрыва прогремели в Мариуполе — Андрющенко (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182026-dva-moschnyh-vzryva-progremeli-v-mariupole-andruschenko.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Маріуполі 15 квітня пролунали два потужні вибухи. Про це у суботу повідомив радник мера українського міста Петро Андрющенко на своєму Телеграм-каналі.
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Щойно два потужних вибухи в Маріуполі, — написав Андрющенко.
Перед ним про вибухи написав місцевий телеграм-канал «Маріуполь. Спротив».
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