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Ракурс
В Судане при попытке госпереворота загорелся украинский самолет. Фото:

В Судане попытка госпереворота — обстрелами задело украинский самолет

15 апр 2023, 18:48
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Спроба державного перевороту відбувається в Судані.


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Сьогодні вранці, 15 квітня, в країні несподівано спалахнули бої між силами швидкого реагування та армійськими підрозділами. Збройні сутички фіксуються у Хартумі та ще кількох містах. У столиці перестрілки відбуваються у районах Еркевіт та спортивному містечку, а також біля аеропорту, в околицях генштабу армії Судану та біля резиденції лідера «Суверенної ради» генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Про це повідомляє BBC.

У ході боїв застосовується й важке озброєння, а суданська армія використовує й бойову авіацію.

За інформацією видання Avianews, аеропорт у Хартумі захопили підрозділи Сил спецоперацій, які протистоять армійським підрозділам. Під бойових дій загорівся пасажирський літак Boeing 737 українського лоукостера SkyUp. На одному з двох літаків, які перебувають на території летовища, спрацював датчик горіння. Встановити стан літака та можливі пошкодження на цей час неможливо.

Зазначається, що літаки SkyUp Airlines знаходяться в Судані в рамках контракту на умовах ACMI з авіакомпанією Sun Air. З початку 2023 року вони виконували рейси до Єгипту та Саудівської Аравії.

У прес-службі SkyUp зазначили, що 36 співробітників компанії, які перебувають у країні, зараз знаходяться у відносно безпечному місці, з ними є зв’язок.

Нагадаємо, у лютому інформагентство АР повідомляло, що міністр закордонних справ росії сергій лавров у ході візиту до Судану погодив створення військової бази на березі Червоного моря. Договір між сторона передбачає, що на базі можуть одночасно перебувати до чотирьох кораблів, включаючи кораблі з атомними двигунами.

Джерела: BBC, Avianews

Источник: Ракурс


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