Росийский генерал-полковник Теплинский

https://racurs.ua/n182050-rossiyane-vernuli-v-ukrainu-generala-desantnika-kotorogo-uvajaut-v-armii-razvedka.html

Ракурс

Британська розвідка у ранковому зведенні загострює увагу на персоні російського генерала-полковника Теплинського, який командує Повітряно-десантними військами армії рф.

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Заявляється, що він, ймовірно, знову грає одну з ключових ролей на війні в Україні, хоча у січні було знято з цього напряму.

Раніше про повернення Теплинського до командування повідомляли російські телеграм-канали.

Теплинський (уродженець Моспіно Донецької області), ймовірно, є одним із небагатьох російських генералів, що користується повагою серед рядових військових, пише британська розвідка.

Одна з ознак його повернення — посилення ролі ПДВ під Бахмутом. Російські десантники відновили атаки на позиції ЗСУ в інтеграції з термобаричними ракетними установками ТОС-1А в секторі Кремінної.

Розвідка вважає, що Теплинський, швидше за все, просуватиме традиційну роль повітряно-десантних військ як елітної сили.