Россияне вывозят детей из Энергодара в оккупированный Крым

https://racurs.ua/n182056-rossiyane-vyvozyat-detey-iz-energodara-v-okkupirovannyy-krym.html

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Росіяни вивозять дітей з Енергодара до окупованого Криму.

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У школах та дитсадках міста поширюють інформацію про те, що примусова евакуація дітей триватиме до 20 квітня. Окупанти використовують транспорт ЗАЕС, яким зазвичай користується персонал станції, повідомили в Енергоатомі.

Таким чином росіяни легалізують крадіжку транспорту станції. Наразі рашисти вже почали вивозити з дитячих садочків міста меблі, матраци та інші речі.

Раніше в Енергоатомі заявляли, що росіяни готуються утримувати персонал ЗАЕС у заручниках через дефіцит фахових атомників.

На станцію уже завезли багато провізії та води. Ймовірно, загарбники не відпустять персонал станції після однієї з чергових робочих змін, силоміць заблокувавши їх на ЗАЕС.

Так окупанти вже робили на початку повномасштабного вторгнення на Чорнобильській АЕС. Тоді персонал тримали на станції приблизно місяць, поки ЗСУ не деокупували частину Київщини.