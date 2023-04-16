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Украинские военные летчики показали свою пасхальную корзину
Украинские военные летчики показали свою пасхальную корзину (ФОТО)https://racurs.ua/n182059-ukrainskie-voennye-letchiki-pokazali-svou-pashalnuu-korzinu-foto.htmlРакурс
Українські військові льотчики показали свій великодній кошик.
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Льотчики 12-ї окремої бригади армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка приготували вороги ракети з цитатами віршів Тараса Шевченка.
На інших фото на місці ракет — писанки, а ще шматки вудженої шинки.
Раніше «Ракурс» розповідав, як розвідники ГУР святили свої великодні кошики.
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