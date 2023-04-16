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Ракурс
Украинские военные летчики показали свою пасхальную корзину

Украинские военные летчики показали свою пасхальную корзину (ФОТО)

16 апр 2023, 12:51
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Українські військові льотчики показали свій великодній кошик.


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Льотчики 12-ї окремої бригади армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка приготували вороги ракети з цитатами віршів Тараса Шевченка.

Українські військові льотчики показали свій великодній кошик

На інших фото на місці ракет — писанки, а ще шматки вудженої шинки.

Українські військові льотчики показали свій великодній кошик

Раніше «Ракурс» розповідав, як розвідники ГУР святили свої великодні кошики.

Источник: Ракурс


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