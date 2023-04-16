Українські військові льотчики показали свій великодній кошик

https://racurs.ua/ua/n182059-ukrayinski-viyskovi-lotchyky-pokazaly-sviy-velykodniy-koshyk-foto.html

Ракурс

Українські військові льотчики показали свій великодній кошик.

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Льотчики 12-ї окремої бригади армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка приготували вороги ракети з цитатами віршів Тараса Шевченка.

На інших фото на місці ракет — писанки, а ще шматки вудженої шинки.

Раніше «Ракурс» розповідав, як розвідники ГУР святили свої великодні кошики.