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Ракурс
Резников сделал заявление об украинских потерях в войне с Московией

Резников сделал заявление об украинских потерях в войне с Московией

16 апр 2023, 14:14
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Кількість військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну від повномасштабного вторгнення росії, менша за кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині.


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Про це міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю іспанському виданню La Razon.

За офіційними даними, кількість жертв природного катаклізму в Туреччині трохи перевищує 50 тисяч людей. При цьому Резніков зауважив, що військовослужбовців рф загинуло набагато більше

У нас, звісно, є жертви, бо ми на війні. Але вони критично менші за російські, — заявив глава Міноборони.

Источник: Ракурс


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