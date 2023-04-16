Резніков зробив заяву про українські втрати у війні з Московією

https://racurs.ua/ua/n182061-reznikov-zrobyv-zayavu-pro-ukrayinski-vtraty-u-viyni-z-moskoviieu.html

Ракурс

Кількість військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну від повномасштабного вторгнення росії, менша за кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині.

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Про це міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю іспанському виданню La Razon.

За офіційними даними, кількість жертв природного катаклізму в Туреччині трохи перевищує 50 тисяч людей. При цьому Резніков зауважив, що військовослужбовців рф загинуло набагато більше