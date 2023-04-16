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Резніков зробив заяву про українські втрати у війні з Московією
Резніков зробив заяву про українські втрати у війні з Московієюhttps://racurs.ua/ua/n182061-reznikov-zrobyv-zayavu-pro-ukrayinski-vtraty-u-viyni-z-moskoviieu.htmlРакурс
Кількість військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну від повномасштабного вторгнення росії, менша за кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині.
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Про це міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю іспанському виданню La Razon.
За офіційними даними, кількість жертв природного катаклізму в Туреччині трохи перевищує 50 тисяч людей. При цьому Резніков зауважив, що військовослужбовців рф загинуло набагато більше
У нас, звісно, є жертви, бо ми на війні. Але вони критично менші за російські, — заявив глава Міноборони.