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Ракурс
Рашисты несут значительные потери в районе Бахмута, фото: минобороны рф

Количество ликвидированных в районе Бахмута рашистов назвали в ВСУ

16 апр 2023, 15:31
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На Бахмутському напрямку впродовж доби відбулося понад 30 бойових зіткнень, у ході яких українські військові знищили 121 російського загарбника та ще 129 поранили.


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Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Череватий зазначив, що російська армія зазнає великих втрат, неспівставних з її втратами у минулих війнах. Росіяни продовжують щодоби кидати на фронт колишніх в’язнів, які стали головною таранною силою, в той час як інші підрозділи російської армії діють обачніше.

Рашисти також продовжують активно обстрілювати позиції українських військових на Бахмутському напрямку — за добу сталося 265 обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії.

Відбулося 31 боєзіткнення, тільки в районі самого Бахмута — 30. Водночас саме місто обстріляли 97 разів, — зазначив Череватий.

Источник: Ракурс


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