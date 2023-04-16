Количество ликвидированных в районе Бахмута рашистов назвали в ВСУhttps://racurs.ua/n182063-kolichestvo-likvidirovannyh-v-rayone-bahmuta-rashistov-nazvali-v-vsu.htmlРакурс
На Бахмутському напрямку впродовж доби відбулося понад 30 бойових зіткнень, у ході яких українські військові знищили 121 російського загарбника та ще 129 поранили.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
Череватий зазначив, що російська армія зазнає великих втрат, неспівставних з її втратами у минулих війнах. Росіяни продовжують щодоби кидати на фронт колишніх в’язнів, які стали головною таранною силою, в той час як інші підрозділи російської армії діють обачніше.
Рашисти також продовжують активно обстрілювати позиції українських військових на Бахмутському напрямку — за добу сталося 265 обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії.
Відбулося 31 боєзіткнення, тільки в районі самого Бахмута — 30. Водночас саме місто обстріляли 97 разів, — зазначив Череватий.