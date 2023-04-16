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Ракурс
Илья Ковтун, фото: НОК Украины

Украинский гимнаст стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике (ВИДЕО)

16 апр 2023, 16:55
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Український спортсмен Ілля Ковтун за підсумками змагань у вправах на паралельних брусах на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, що триває у турецькій Анталії, зайняв першу сходинку.


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19-річний українець отримав 15,166 бала та виграв золоту медаль, яка стала для нього третьою нагородою на цій континентальній першості. Про це сьогодні, 16 квітня, повідомляється на Фейсбук-сторінці НОК України.

Кваліфікувавшись у фінал з другим результатом після дворазового чемпіона Європи у цьому виді Ферхата Аріджана з Туреччини, підопічний Ірини Надюк у вирішальний момент зумів додати й отримав за свою комбінацію 15,166, — зазначають у НОК. — Перевершити українця, як за коефіцієнтом складності, так і за рівнем виконання, не вдалося нікому, навіть досвідченому господарю змагань, який у підсумку став другим (14,933).

Також Котвун на змаганнях в Анталії здобув бронзові нагороди в багатоборстві та у вправах на поперечині.

Крім того, ще одну бронзову медаль для української збірної на Євро-2023 здобув Ігор Радівілов, посівши третє місце в опорному стрибку.

Источник: Ракурс


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